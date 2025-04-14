Сербию "обеспокоило" признание Суданом независимости Косово

Министерство иностранных дел Сербии осудило решение Судана признать независимость Косово как государства.

Заявление МИД Сербии цитирует KoSSev, передает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Сербии выразило "глубокую обеспокоенность" недавним решением Судана признать независимость Косово.

Сербское министерство подчеркнуло, что признание Косово является "серьезным нарушением международного права, Устава ООН и действующей Резолюции Совета Безопасности ООН 1244".

В заявлении также ставится под сомнение доверие к действующему переходному правительству Судана, которое с 2023 года борется с внутренним конфликтом.

"Действующая политическая ситуация в Судане, характеризующаяся неопределенностью и отсутствием легитимности, ставит под сомнение обоснованность таких международных решений", – говорится в заявлении.

Сербия подчеркнула, что статус Косово должен быть решен путем диалога, а не односторонних действий.

"Это решение не только противоречит международным правовым нормам, но и подрывает усилия по мирному урегулированию отношений на Балканах", – заявили в министерстве.

Правительство Сербии призвало международное сообщество соблюдать принципы Устава ООН и воздержаться от признания односторонне провозглашенной независимости Косово, особо призвав Судан пересмотреть свое решение "учитывая сложность и чувствительность вопроса".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии.

В Приштине утверждают, что независимость Косово признали более 100 государств. Зато Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать это признание.

Среди государств, которые не признают Косово – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.

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