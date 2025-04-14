Сікорський накинувся на Угорщину за відсутність "моральної ясності" щодо Росії

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Угорщина – єдина в Європейському Союзі не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України.

Про це він сказав журналістам після засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Сікорського, глави МЗС країн Євросоюзу на зустрічі в Люксембурзі обговорювали необхідність запровадження подальших санкцій проти Росії після її нещодавніх нападів на Україну.

Міністр також вказав, що перспективи запровадження наступного, 17-го пакета санкцій ЄС проти Кремля порушувалось у заявах багатьох міністрів країн-членів.

"Але ми знаємо, що у нас є одна країна, Угорщина, яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки таким атакам Путіна. (Путін. – Ред.) говорить про мир, але бомбардує цивільне населення, вбиває дітей", – наголосив він.

"Жертва погоджується на припинення вогню, а він (Путін. – Ред.) або погіршує умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але здається, що не всі країни керуються такими принципами". – додав Сікорський.

Глава польського МЗС також сказав, що повторив заклик до Угорщини зняти вето на мобілізацію майже 7 мільярдів євро з Європейського фонду миру та відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС.

"Але це як горохом об стіну", – визнав глава польської дипломатії.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто перед засіданням анонсував, що не буде підтримувати жодні ініціативи на користь України, крім "зусиль, спрямованих на досягнення миру".

За оцінкою топдипломатки Євросоюзу Каї Каллас, новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготовлений до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.