Сикорский набросился на Венгрию за отсутствие "моральной ясности" в отношении России

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Венгрия – единственная в Европейском Союзе не имеет "моральной ясности" относительно российской агрессии против Украины.

Об этом он сказал журналистам после заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Сикорского, главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге обсуждали необходимость введения дальнейших санкций против России после ее недавних нападений на Украину.

Министр также указал, что перспективы введения следующего, 17-го пакета санкций ЕС против Кремля поднималось в заявлениях многих министров стран-членов.

"Но мы знаем, что у нас есть одна страна, Венгрия, которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем благодаря таким атакам Путина. (Путин. – Ред.) говорит о мире, но бомбит гражданское население, убивает детей", – подчеркнул он.

"Жертва соглашается на прекращение огня, а он (Путин. – Ред.) или ухудшает условия, или усиливает атаки. Это дает нам моральную ясность, но кажется, что не все страны руководствуются такими принципами", – добавил Сикорский.

Глава польского МИД также сказал, что повторил призыв к Венгрии снять вето на мобилизацию почти 7 миллиардов евро из Европейского фонда мира и открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Но это как горохом об стену", – признал глава польской дипломатии.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто перед заседанием анонсировал, что не будет поддерживать никакие инициативы в пользу Украины, кроме "усилий, направленных на достижение мира".

По оценке топ-дипломата Евросоюза Каи Каллас, новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.