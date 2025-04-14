Угорщина планує виступити проти проукраїнських ініціатив на зустрічі ЄС
Угорщина вважає, що наразі не потрібно підтримувати жодні ініціативи, крім зусиль, спрямованих на досягнення миру.
Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook, передає Європейська правда".
Він зазначив, що сьогодні в Люксембурзі знову відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
"Настрій гарантовано: санкції, передача зброї, вступ до ЄС і більше грошей для України", – зазначив Сійярто.
"Але нічого іншого не потрібно робити, крім підтримки зусиль, щоб досягти миру!" – наголосив він.
За словами угорського міністра, кожен день дає новий і новий доказ того, що мир потрібен якнайшвидше.
"А для миру нам потрібне припинення вогню та успішні мирні перемовини", – заявив він.
Як повідомлялося, міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Люксембургу 14 квітня (Foreign Affairs Council) обговорять гарантії безпеки Україні, зокрема, ініціатив "коаліції рішучих" щодо можливого розгортання в Україні моніторингової місії, а також підготовку 17-го пакету санкцій проти Росії та інші засоби тиску на неї.
Варто зауважити, що до нового, 17-го пакета санкцій для Росії, можуть увійти подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.