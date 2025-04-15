ЗМІ: У Конгресі США готують проєкт щодо підтримки України – з метою тиснути на позицію Трампа

Демократи у Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт щодо підтримки України, що розглядають як чергову спробу тиснути на адміністрацію президента Дональда Трампа у цьому питанні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters на основі спілкування з особами, дотичними до цього питання.

Проєкт від демократів у Палаті представників вносить Грег Мікс, який входить до комітету із закордонних справ. У документі міститься пропозиція про фінансування на військову підтримку і відбудову України, а також про санкції проти РФ.

Помічники членів Конгресу, залучені до підготовки документа, зазначили, що метою є вплинути на перемовини щодо будь-якого пов’язаного з Україною законодавства, що буде ухвалюватися Конгресом.

Зокрема, розраховують, що окремі фрагменти цього проєкту включать у якийсь майбутній законопроєкт щодо України, якщо поточний документ не матиме шансів на ухвалення.

Також стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливе звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.

З документа, що потрапив у ЗМІ, випливає, що Білий дім пропонує Держдепу фактично припинити фінансування на діяльність НАТО й ООН.

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