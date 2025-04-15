СМИ: В Конгрессе США готовят проект по поддержке Украины – с целью давить на позицию Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли законопроект о поддержке Украины, который рассматривают как очередную попытку давить на администрацию Трампа в этом вопросе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters на основе общения с лицами, имеющими отношение к этому вопросу.

Проект от демократов в Палате представителей вносит Грег Микс, который входит в комитет по иностранным делам Палаты представителей. В нем содержится предложение о финансировании на военную поддержку и восстановление Украины, а также о санкциях против РФ.

Помощники членов Конгресса, привлеченные к подготовке документа, отметили, что целью является повлиять на переговоры по любому связанному с Украиной законодательству, которое будет приниматься Конгрессом. В частности, рассчитывают, что отдельные фрагменты этого проекта включат в какой-то будущий законопроект по Украине, если текущий документ не будет иметь шансов на принятие.

Также стало известно, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможное обращение к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.

Из документа, попавшего в СМИ, следует, что Белый дом предлагает Госдепу фактически прекратить финансирование на деятельность НАТО и ООН.

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