Фон дер Ляєн не проти купувати зброю у США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не висловила принципових заперечень проти закупівлі зброї у США, незважаючи на зміну політики за президента Дональда Трампа.

Про це вона сказала в інтервʼю Zeit, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, чи може ЄС купувати американську зброю попри ризик, що вона "може бути виведена з ладу з Вашингтона", глава Єврокомісії відповіла ствердно.

"Проте я особисто виступаю за нарощування виробництва в Європі", – одразу додала вона.

Фон дер Ляєн визнала, що переважна більшість військової техніки, яку купують країни-члени ЄС, походить з-за меж Європи.

"Це також означає, що пов'язані з цим хороші робочі місця і науково-дослідні роботи також знаходяться за межами Європи. Я хотів би, щоб у майбутньому в Європі робилось більше. Це також може означати розробку й виробництво товарів у Європі американськими фірмами", – припустила вона.

Євросоюз планує суттєво переозброїтися, і нещодавно лідери домовилися про різні заходи, запропоновані Європейською комісією. Ці заходи передбачають кредити ЄС на суму 150 мільярдів євро і звільнення оборонних витрат від боргових правил ЄС.

Детальніше про це читайте в матеріалі "ЄС готується до війни".