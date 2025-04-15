Фон дер Ляйен не против покупать оружие у США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не выразила принципиальных возражений против закупки оружия в США, несмотря на изменение политики при президенте Дональде Трампе.

Об этом она сказала в интервью Zeit, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, может ли ЕС покупать американское оружие, несмотря на риск, что оно "может быть выведено из строя из Вашингтона", глава Еврокомиссии ответила утвердительно.

"Однако я лично выступаю за наращивание производства в Европе", – тут же добавила она.

Фон дер Ляйен признала, что подавляющее большинство военной техники, которую покупают страны-члены ЕС, происходит из-за пределов Европы.

"Это также означает, что связанные с этим хорошие рабочие места и научно-исследовательские работы также находятся за пределами Европы. Я хотел бы, чтобы в будущем в Европе делалось больше. Это также может означать разработку и производство товаров в Европе американскими фирмами", – предположила она.

Евросоюз планирует существенно перевооружиться, и недавно лидеры договорились о различных мерах, предложенных Европейской комиссией. Эти меры предусматривают кредиты ЕС на сумму 150 миллиардов евро и освобождение оборонных расходов от долговых правил ЕС.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕС готовится к войне".