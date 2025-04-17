Як Орбан хоче зберегти владу в Угорщині та готується до можливої поразки на виборах

Рівно за рік, у квітні 2026 року, угорці попрямують до виборчих дільниць, щоб обрати новий парламент, який сформує уряд та всю вертикаль влади у країні. І якщо якісь голосування можна назвати історичними для Угорщини, то вибори-2026, поза сумнівом, будуть саме такими.

Віктор Орбан, який безперервно керує країною з 2010 року і відтоді щоразу перемагав із відривом від усіх конкурентів – тепер має високі шанси зазнати поразки.

Утім, Орбан відомий вмінням виходити переможцем навіть зі складних ситуацій. Отже, в Угорщині готуються до політичної битви без правил. Ставки у ній – надзвичайно високі.

Про особливості підготовки Віктора Орбана до чергових парламентських виборів в Угорщині читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Орбан без правил: як влада Угорщини готується до поразки на виборах та до чого тут конституція. Далі – стислий її виклад.

Ввечері 15 квітня США скасували санкції, накладені у січні президентом Джо Байденом на головного пропагандиста угорської влади Антала Рогана. Офіційно він посідає посаду "міністра офісу прем’єр-міністра Угорщини".

Попередній президент Сполучених Штатів наклав на Рогана санкції через корупцію (донедавна в американській системі цінностей це було одним з найжорсткіших звинувачень).

Так от адміністрація Дональда Трампа зняла з головного угорського пропагандиста санкції не через, наприклад, помилковість звинувачень його у корупції, а просто тому, що ці санкції "не відповідають політичним інтересам США".

Це стало політичною індульгенцією для Будапешта. Сигналом, що тепер – хай якими будуть порушення – Вашингтон заплющить на них очі. А у тому, що порушення будуть, сумніватися не доводиться.

У понеділок ввечері, на єдиному цього тижня пленарному засіданні, Національна асамблея Угорщини ухвалила зміни до чинної конституції, які дають важелі тиску на опозицію. Деталі ще мають отримати розвиток у нових законах, але потенційно може дійти аж до зняття з виборів "не гідних" кандидатів.

Цього разу парламент вніс зміни до 11 статей основного закону, і ці правки можна розбити на три типи.

Перший – це суто популістські норми, які гуртують навколо Віктора Орбана його електорат.

Другий – це норми, що дають угорському прем’єру нові можливості для боротьби з політичними опонентами.

Та цього разу додався ще й третій тип. Деякі внесені правки в Угорщині сприйняли як підготовку до втрати Орбаном своєї посади: з 2026 року (тобто року наступних виборів) надзвичайні повноваження прем’єра будуть урізані.

За часів його правління таке відбувається уперше.

Обмежувати самого себе у нинішній каденції Орбан явно не горить бажанням.

Хоча те, що він почав вірити у можливість втрати влади і навіть готуватися до цього, вже є надзвичайно важливим сигналом.

Більш детально – в матеріалі Сергія Сидоренка Орбан без правил: як влада Угорщини готується до поразки на виборах та до чого тут конституція.