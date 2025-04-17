Как Орбан хочет сохранить власть в Венгрии и готовится к возможному поражению на выборах

Ровно через год, в апреле 2026 года, венгры направятся на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент, который сформирует правительство и всю вертикаль власти в стране. И если какие-то голосования можно назвать историческими для Венгрии, то выборы-2026, несомненно, будут именно такими.

Виктор Орбан, который непрерывно руководит страной с 2010 года и с тех пор каждый раз побеждал с отрывом от всех конкурентов – теперь имеет высокие шансы потерпеть поражение.

Впрочем, Орбан известен умением выходить победителем даже из сложных ситуаций. В общем, в Венгрии готовятся к политической битве без правил. Ставки в ней – чрезвычайно высокие.

Об особенностях подготовки Виктора Орбана к очередным парламентским выборам в Венгрии читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Орбан без правил: как Венгрия готовится к провалу власти на выборах и зачем меняет конституцию. Далее – краткое ее изложение.

Вечером 15 апреля США отменили санкции, наложенные в январе президентом Джо Байденом на главного пропагандиста венгерской власти Антала Рогана. Официально он занимает должность "министра офиса премьер-министра Венгрии".

Предыдущий президент Соединенных Штатов наложил на Рогана санкции из-за коррупции (до недавнего времени в американской системе ценностей это было одним из самых жестких обвинений).

Так вот администрация Дональда Трампа сняла с главного венгерского пропагандиста санкции не из-за, например, ошибочности обвинений его в коррупции, а просто потому, что эти санкции "не соответствуют политическим интересам США".

Это стало политической индульгенцией для Будапешта. Сигналом, что теперь – какими бы ни были нарушения – Вашингтон закроет на них глаза. А в том, что нарушения будут, сомневаться не приходится.

В понедельник вечером, на единственном на этой неделе пленарном заседании, Национальная ассамблея Венгрии приняла изменения в действующую конституцию, которые дают рычаги давления на оппозицию. Детали еще должны получить развитие в новых законах, но потенциально может дойти вплоть до снятия с выборов "недостойных" кандидатов.

На этот раз парламент внес изменения в 11 статей основного закона, и эти правки можно разбить на три типа.

Первый – это чисто популистские нормы, которые сплачивают вокруг Виктора Орбана его электорат.

Второй – это нормы, дающие венгерскому премьеру новые возможности для борьбы с политическими оппонентами.

Но на этот раз добавился еще и третий тип. Некоторые внесенные правки в Венгрии восприняли как подготовку к потере Орбаном своей должности: с 2026 года (то есть года следующих выборов) чрезвычайные полномочия премьера будут урезаны.

За время его правления такое происходит впервые.

Ограничивать самого себя в нынешней каденции Орбан явно не горит желанием.

Хотя то, что он начал верить в возможность потери власти и даже готовиться к этому, уже является чрезвычайно важным сигналом.

Более подробно – в материале Сергея Сидоренко Орбан без правил: как Венгрия готовится к провалу власти на выборах и зачем меняет конституцию.