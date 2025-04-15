Адміністрація Трампа зняла санкції із соратника Орбана

Сполучені Штати виключили із санкційного списку звинуваченого в корупції наближеного до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Антала Рогана.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс 15 квітня, передає "Європейська правда".

За словами Брюс, про зняття санкцій з Рогана повідомив державний секретар США Марко Рубіо у розмові з угорським колегою, міністром закордонних справ Петером Сійярто.

Рубіо заявив, що подальше перебування соратника Орбана в санкційному списку "суперечить зовнішньополітичним інтересам США".

Також глави зовнішньополітичних відомств Угорщини та США обговорили посилення американсько-угорської взаємодії з важливих питань і можливості для економічного співробітництва, додала речниця Держдепу.

Антал Роган потрапив до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

Як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.