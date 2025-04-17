Трамп обіцяє, що торгова угода з ЄС "100 відсотків" буде укладена

Американський президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.

Про це він сказав журналістам перед початком робочого обіду з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі, пише "Європейська правда".

На питання про можливість укладання торгової угоди між США та ЄС після розпочатої "тарифної війни" Трамп заявив, що "торговельна угода буде 100 відсотків".

"Звичайно, буде торговельна угода. Вони (ЄС. – Ред.) дуже хочуть її укласти, і ми збираємося укласти торговельну угоду. Я повністю на це розраховую. Але це буде справедлива угода", – додав він.

Американський президент відкинув можливість зближення ЄС із Китаєм на тлі "тарифної війни", додавши, що "ніхто не може з нами конкурувати".

Своєю чергою премʼєрка Італії заявила, що не може говорити про тарифи від імені всього Євросоюзу, але прагнула б запросити Трампа "відвідати Італію з офіційним візитом і зрозуміти, чи є можливість, коли він приїде, організувати також таку зустріч з Європою".

Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.

Цього тижня економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.