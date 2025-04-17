Трамп обещает, что торговая сделка с ЕС "100 процентов" будет заключена

Американский президент Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

Об этом он сказал журналистам перед началом рабочего обеда с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС после начавшейся "тарифной войны" Трамп заявил, что "торговая сделка будет 100 процентов".

"Конечно, будет торговое соглашение. Они (ЕС. – Ред.) очень хотят его заключить, и мы собираемся заключить торговое соглашение. Я полностью на это рассчитываю. Но это будет справедливая сделка", – добавил он.

Американский президент отверг возможность сближения ЕС с Китаем на фоне "тарифной войны", добавив, что "никто не может с нами конкурировать".

В свою очередь премьер Италии заявила, что не может говорить о тарифах от имени всего Евросоюза, но хотела бы пригласить Трампа "посетить Италию с официальным визитом и понять, есть ли возможность, когда он приедет, организовать также такую встречу с Европой".

Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

На этой неделе экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.