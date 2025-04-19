Міноборони Литви пропонує збільшити чисельність армії до 20 тисяч осіб

Міністерство оборони Литви планує поступово збільшити чисельність збройних сил до 20 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Відповідні зміни до Закону "Про основну структуру армії", представила Держраді міністерка оборони Довіле Шакалієне.

Зокрема, поправки передбачають збільшення чисельності збройних сил країни.

У довгостроковій перспективі кількість професійних військових має бути збільшено до 20 тисяч осіб, кількість добровольців – до 6 800, а кількість кадетів – до 600.

Кількість генералів і старших офіцерів буде відповідно збільшено з урахуванням чисельності та можливостей військових частин.

Також буде збільшено кількість резервних військ, які щорічно призиваються на навчання і тренування.

"Реорганізуючи структуру Збройних сил, ми прагнемо зміцнити обороноздатність Литви, створюючи нові військові підрозділи, збільшуючи чисельність військ і створюючи оперативну глибину, що дасть змогу нашим Збройним силам діяти ще ефективніше як на національному рівні, так і з нашими союзниками", – сказала Шакалієне.

Раніше у Міністерстві оборони Литви анонсували модернізацію і укріплення другого маршруту через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.