Минобороны Литвы предлагает увеличить численность армии до 20 тысяч человек

Министерство обороны Литвы планирует постепенно увеличить численность вооруженных сил до 20 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.

Соответствующие изменения в Закон "Об основной структуре армии", представила Госсовету министр обороны Довиле Шакалиене.

В частности, поправки предусматривают увеличение численности вооруженных сил страны.

В долгосрочной перспективе количество профессиональных военных должно быть увеличено до 20 тысяч человек, количество добровольцев – до 6 800, а количество кадетов – до 600.

Количество генералов и старших офицеров будет соответственно увеличено с учетом численности и возможностей воинских частей.

Также будет увеличено количество резервных войск, которые ежегодно призываются на обучение и тренировки.

"Реорганизуя структуру Вооруженных сил, мы стремимся укрепить обороноспособность Литвы, создавая новые военные подразделения, увеличивая численность войск и создавая оперативную глубину, что позволит нашим Вооруженным силам действовать еще эффективнее как на национальном уровне, так и с нашими союзниками", – сказала Шакалиене.

Ранее в Министерстве обороны Литвы анонсировали модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувальский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.