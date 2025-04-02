Як розшукуваний балканський сепаратист Додік "виринув" у Москві і про що домовляється

Місяць тому президент Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини (БіГ), Мілорад Додік був формально засуджений до року тюремного ув’язнення та заборони шість років займати державні посади.

Це судове рішення мало стати попередженням президенту Республіки Сербської та іншим сепаратистам, але Мілорад Додік почав гру на підвищення ставок.

Після вироку він посприяв схваленню Народною скупщиною Республіки Сербської низки "законів", імплементація яких призведе до розвалу єдиної Боснії і Герцеговини. Відповідно, Суд БіГ видав ордер на арешт Додіка і спікера скупщини Ненада Стевандича за "напад на конституційний лад" країни.

Проте виконати це рішення суду буде досить непросто. 1 квітня президент Республіки Сербської "виринув" у Москві.

Про те, навіщо цей сепаратист поїхав до Росії і які перспективи його затримання, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника і редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії. Далі – стислий її виклад.

27 березня представництво Інтерполу в Боснії і Герцеговині видало внутрішній ордер на арешт Додіка, який був розісланий до всіх національних представництв Інтерполу.

Відповідний запит щодо оформлення "червоного сповіщення" був надісланий до генерального секретаріату Інтерполу, який має схвалити його та розмістити на своєму вебсайті, тим самим надаючи йому юридичної сили.

Втім немає гарантій, що Інтерпол схвалить запит.

Сербія, користуючись тим, що Додік має друге сербське громадянство, виступає категорично проти включення Додіка у міжнародну базу розшуку, називаючи його справу політичним переслідуванням.

З аналогічними заявами виступила й Росія.

Отже, Інтерпол наразі не поспішає прийняти остаточне рішення.

Попри вагання генсекретаріату Інтерполу, навіть національний ордер на арешт став болючим ударом по Додіку та його поплічниках.

А тому постала нагальна потреба довести, що цей ордер нічого не змінює.

На початку минулого тижня, не чекаючи на рішення Інтерполу, президент Республіки Сербської та спікер Народної скупщини виїхали до Сербії.

Крок, який можна сприймати і як демонстративну неповагу до рішень Суду Боснії і Герцеговини, і як спробу втечі.

Цей виїзд вже викликав багато запитань.

Насамперед, яким чином президент та спікер Республіки Сербської перетнули кордон БіГ, адже є постанова про їх затримання. Втім є сумніви у тому, чи будуть знайдені винуватці – бо кордон з Сербією проходить у Республіці Сербській.

Відомо, що спікер Ненад Стевандич виїхав до Сербії і поки що про нього більше нічого не чути.

Натомість Додік намагається максимально привернути до себе увагу. З Белграда, де він зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, Додік добрався до Ізраїлю, але там він був оголошений "небажаною особою" та змушений був залишити країну.

Після цього Додік оголосив, що повернувся додому, але зранку 1 квітня несподівано опинився у Москві.

Вже на початку "великого турне" Мілорада Додіка з’явилося припущення, що головною метою поїздок балканського сепаратиста є домовленість про надання політичного притулку. На випадок, якщо справи вдома підуть не так.

Щоправда, не варто забувати й те, що Кремлю Додік потрібен не сам по собі, а як інструмент для розхитування Балкан.

І поки шанси на це не зникли, Додік буде набагато більш корисний Кремлю у балканській в’язниці, аніж у засланні десь у Підмосков’ї. А може "червоне сповіщення" все-таки спрацювало?

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.