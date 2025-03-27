Суд Боснії видав міжнародний ордер на арешт Додіка

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад і який виїхав за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Додік, президент Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, спровокував найсерйознішу кризу з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Додік, давній проросійський прихильник відокремлення від Боснії, ініціював законодавство, що забороняє державним судовим органам і поліції діяти в сербському регіоні, але конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії на початку цього тижня, а в четвер вирушив до Ізраїлю, де взяв участь у конференції з питань антисемітизму в Єрусалимі.

Державний суд Боснії повідомив, що міжнародний ордер також був виданий на арешт Ненада Стевандіча, спікера парламенту Сербської Республіки, який виїхав до Сербії, але зараз повернувся до Боснії. Ордери знаходяться в міжнародній поліції Інтерполу, йдеться в заяві суду.

Додік каже, що звинувачення проти нього безглузді, оскільки є політично мотивованими.

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