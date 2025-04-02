Как разыскиваемый балканский сепаратист Додик "вынырнул" в Москве и о чем договаривается

Месяц назад президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), Милорад Додик был формально приговорен к году тюремного заключения и запрету шесть лет занимать государственные должности.

Это судебное решение должно было стать предупреждением президенту Республики Сербской и другим сепаратистам, но Милорад Додик начал игру на повышение ставок.

После приговора он поспособствовал одобрению Народной скупщиной Республики Сербской ряда "законов", имплементация которых приведет к развалу единой Боснии и Герцеговины. Соответственно, Суд БиГ выдал ордер на арест Додика и спикера скупщины Ненада Стевандича за "нападение на конституционный строй" страны.

Однако выполнить это решение суда будет довольно непросто. 1 апреля президент Республики Сербской "вынырнул" в Москве.

О том, зачем этот сепаратист поехал в Россию и каковы перспективы его задержания, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника и редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России. Далее – краткое ее изложение.

27 марта представительство Интерпола в Боснии и Герцеговине выдало внутренний ордер на арест Додика, который был разослан во все национальные представительства Интерпола.

Соответствующий запрос по оформлению "красного уведомления" был направлен в генеральный секретариат Интерпола, который должен одобрить его и разместить на своем вебсайте, тем самым придавая ему юридическую силу.

Впрочем, нет гарантий, что Интерпол одобрит запрос.

Сербия, пользуясь тем, что Додик имеет второе сербское гражданство, выступает категорически против включения Додика в международную базу розыска, называя его дело политическим преследованием.

С аналогичными заявлениями выступила и Россия.

В общем, Интерпол пока не спешит принять окончательное решение.

Несмотря на колебания генсекретариата Интерпола, даже национальный ордер на арест стал болезненным ударом по Додику и его приспешникам.

А потому возникла насущная необходимость доказать, что этот ордер ничего не меняет.

В начале прошлой недели, не дожидаясь решения Интерпола, президент Республики Сербской и спикер Народной скупщины выехали в Сербию.

Шаг, который можно воспринимать и как демонстративное неуважение к решениям Суда Боснии и Герцеговины, и как попытку побега.

Этот выезд уже вызвал много вопросов.

Прежде всего, каким образом президент и спикер Республики Сербской пересекли границу БиГ, ведь есть постановление об их задержании. Впрочем, есть сомнения в том, будут ли найдены виновники – потому что граница с Сербией проходит в Республике Сербской.

Известно, что спикер Ненад Стевандич выехал в Сербию и пока о нем больше ничего не слышно.

Зато Додик пытается максимально привлечь к себе внимание. Из Белграда, где он встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, Додик добрался до Израиля, но там он был объявлен "нежелательным лицом" и вынужден был покинуть страну.

После этого Додик объявил, что вернулся домой, но утром 1 апреля неожиданно оказался в Москве.

Уже в начале "большого турне" Милорада Додика появилось предположение, что главной целью поездок балканского сепаратиста является договоренность о предоставлении политического убежища. На случай, если дела дома пойдут не так.

Правда, не стоит забывать и то, что Кремлю Додик нужен не сам по себе, а как инструмент для расшатывания Балкан.

И пока шансы на это не исчезли, Додик будет гораздо более полезен Кремлю в балканской тюрьме, чем в ссылке где-то в Подмосковье. А может "красное оповещение" все-таки сработало?

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.