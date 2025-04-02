Литовське слідство не знайшло ознак диверсії в аварії вантажного літака над Вільнюсом

Слідство не виявило ознак диверсії у катастрофі вантажного літака над Вільнюсом в листопаді 2024 року.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок 1 квітня міністр юстиції Рімантас Моцкус та експерти презентували проміжні результати розслідування щодо катастрофи над Вільнюсом вантажного літака Boeing 737-400 SF 25 листопада 2024 року, внаслідок якої загинув один з пілотів.

"Головний меседж полягає у тому, що не виявлено жодних ознак незаконного втручання чи тероризму", – зазначив міністр.

Попередній висновок розслідування охоплює деталі польоту, інформацію про пілотів, літак, знахідки на місці аварії, метеорологічні умови.

Раніше у прокуратурі припустили, що ключовою причиною аварії стала людська помилка.

Нагадаємо, літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.