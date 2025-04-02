Литовское следствие не нашло признаков диверсии в крушении грузового самолета над Вильнюсом

Следствие не выявило признаков диверсии в катастрофе грузового самолета над Вильнюсом в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник 1 апреля министр юстиции Римантас Моцкус и эксперты представили промежуточные результаты расследования катастрофы над Вильнюсом грузового самолета Boeing 737-400 SF 25 ноября 2024 года, в результате которой погиб один из пилотов.

"Главный месседж заключается в том, что не обнаружено никаких признаков незаконного вмешательства или терроризма", – отметил министр.

Предварительное заключение расследования охватывает детали полета, информацию о пилотах, самолет, находки на месте аварии, метеорологические условия.

Ранее в прокуратуре предположили, что ключевой причиной аварии стала человеческая ошибка.

Напомним, самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.