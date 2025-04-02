ЄБРР у 2025 році надасть Україні 1 млрд євро на відновлення енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити близько 1 мільярда євро протягом 2025 року року, щоб допомогти Україні відновити пошкоджений енергетичний сектор та підвищити енергетичну стійкість.

Про це журналістам заявив віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Патроне, енергетична безпека є найважливішим напрямком діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні: на неї вже виділено 2 мільярди євро.

"Але з урахуванням заходів, які ми збираємося завершити, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро суттєво збільшаться в 2025 році. Це близько 3 мільярдів, ймовірно, до кінця року", – додав він.

Таким чином, протягом цього року фінансування допомоги енергетичному сектору в Україні з боку ЄБРР збільшиться на 1 млрд євро.

За словами віцепрезидента ЄБРР, відновлювані джерела енергії становлять близько 10% в енергетичному балансі України, і банк розглядає проєкти, спрямовані на збільшення цієї частки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄБРР направив в Україну 6,4 мільярда євро.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.

У червні 2024 року президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали меморандум про виділення додаткової допомоги на відновлення української енергетичної інфраструктури.