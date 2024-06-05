ЄБРР дасть Україні понад 300 млн євро на відбудову енергосистеми

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 червня підписали меморандум про виділення додаткової допомоги на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ЄБРР.

Підписаний Києвом та Європейським банком реконструкції та розвитку меморандум про взаєморозуміння містить плани щодо подальшої підтримки енергетичного сектору України на суму понад 300 мільйонів євро.

Кошти, зазначили в банку, допоможуть "підтримати відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, сприяти будівництву нових розподілених гнучких генеруючих потужностей та забезпечити стабільне та безперебійне постачання електроенергії по всій країні".

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Там додали, що ЄБРР та уряд України спільно визначатимуть пріоритети в енергетичному секторі, на які спрямовуватиметься фінансування.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку надав Україні понад 4 мільярди євро фінансування за п'ятьма пріоритетними напрямками: енергетична безпека, критична інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Зокрема у 2022 році банк надав 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж, а на 2024-ий запланував виділити 1,5 мільярда євро в Україні на підтримку інфраструктури та економіки.