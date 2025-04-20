Кубілюс: Швеція може очолити зусилля з переозброєння Європи

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Швеція повинна взяти на себе ініціативу у розбудові оборонного потенціалу Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кубілюса цитує SVT.

Під час візиту до Швеції єврокомісар заявив, що Європа постає перед найбільшим нарощуванням озброєнь в сучасному світі, і сказав, що такі країни, як Швеція, повинні взяти на себе лідерство.

"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є гарним прикладом для інших країн-членів", – стверджує Кубілюс.

Він відзначив, що нині європейська оборонна промисловість фрагментована та потерпає через відсутність спільного ринку, через що "європейські країни витрачають великі суми за межами Європи".

"У нас мало часу на розбудову нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року", – підкреслив комісар.

Європейська комісія розробила програму Readiness 2030, яка має на меті, серед іншого, знайти довгострокове фінансування для озброєння країн-членів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про залучення 800 мільярдів євро, зокрема за рахунок змін до бюджетних правил і надання 150 мільярдів євро у вигляді кредитів.

Ресурси будуть використані як на переозброєння, так і на підтримку України.

Детальніше про це читайте в матеріалі "ЄС готується до війни".