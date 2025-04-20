Кубилюс: Швеция может возглавить усилия по перевооружению Европы

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Швеция должна взять на себя инициативу в развитии оборонного потенциала Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кубилюса цитирует SVT.

Во время визита в Швецию еврокомиссар заявил, что Европа стоит перед самым большим наращиванием вооружений в современном мире, и сказал, что такие страны, как Швеция, должны взять на себя лидерство.

"Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и осуществляет масштабное перевооружение, поэтому она является хорошим примером для других стран-членов", – утверждает Кубилюс.

Он отметил, что сейчас европейская оборонная промышленность фрагментирована и страдает из-за отсутствия общего рынка, из-за чего "европейские страны тратят большие суммы за пределами Европы".

"У нас мало времени на развитие нашей обороноспособности. Разведывательные службы стран ЕС прогнозируют, что Россия может испытать статью 5 НАТО до 2030 года", – подчеркнул комиссар.

Европейская комиссия разработала программу Readiness 2030, которая имеет целью, среди прочего, найти долгосрочное финансирование для вооружения стран-членов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о привлечении 800 миллиардов евро, в частности за счет изменений в бюджетные правила и предоставления 150 миллиардов евро в виде кредитов.

Ресурсы будут использованы как на перевооружение, так и на поддержку Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕС готовится к войне".