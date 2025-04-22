Хто такий Віткофф і чому Трамп довірив йому переговори з володарем Кремля

68-річний Стівен Віткофф – юрист і торговець нерухомістю без попереднього політичного чи дипломатичного досвіду – несподівано для багатьох став ключовою фігурою в дипломатичних зусиллях президента США Дональда Трампа.

У його віданні – по суті, всі "гарячі" питання, з якими американська адміністрація воліла б покінчити якнайшвидше (війна Росії проти України, війна Ізраїлю проти ХАМАС, іранська ядерна програма), перш ніж зосередитись на головному: Китаї.

Трамп довіряє Віткоффу настільки, що на треку американсько-російських та американсько-іранських відносин він фактично перебрав на себе повноваження Державного департаменту і його очільника Марко Рубіо.

Про людину, якій доручили спілкування з главою держави-агресора Росії та співучасть у майбутній "мирній угоді" між Києвом та Москвою, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Друг Трампа, який підіграє Путіну: що відомо про спеціального посланника Стівена Віткоффа. Далі – стислий її виклад.

Шляхи Стіва Віткоффа та Дональда Трампа перетнулися у 1986 році, коли Віткофф ще працював юристом і тільки прицілювався на бізнес-карʼєру.

Початок їхній дружбі поклав… сендвіч.

Якщо точніше, тоді молодий юрист до глупої ночі працював над угодою про продаж нерухомості, до якої був причетний і Трамп. Уже перевалило за ніч, і Віткофф вибіг до крамниці взяти щось поїсти – і застав майбутнього президента США, у якого при собі не виявилось готівки.

"Я замовив йому (сендвіч. – Ред.) із шинкою і швейцарським сиром", – пригадав Віткофф у 2023 році, коли давав свідчення в суді Нью-Йорка у справі про шахрайство з нерухомістю. До речі, Віткофф одним із перших тоді виступив саме на захист Трампа.

Трамп, схоже, запамʼятав добрий жест Віткоффа. Настільки, що через вісім років зустрів його і нагадав про "інцидент із сендвічем". Так обоє бізнесменів і почали дружити.

Судячи з усього, відносини між Трампом і Віткоффом справді були доволі близькі. І річ навіть не в постійних спільних іграх у гольф чи роботі в одній і тій же сфері в одному й тому ж місті. Сам президент США, приміром, називав свого колишнього юриста "особливим другом" і користувався його порадами щодо податкових пільг під час першого терміну.

А Віткофф своєю чергою розповідав, як Трамп надихнув його таки розпочати карʼєру в бізнесі й допоміг пережити втрату свого сина Ендрю у 2011 році.

Шляхи Трампа і Віткоффа тісно переплелися не лише на особистому рівні, а й у політиці. Друг майбутнього президента США був активним донором його кампанії та допомагав залучати пожертви від інших бізнесменів.

Він також зіграв немалу роль у консолідації підтримки кандидатури Трампа на виборах 2024 року і особисто зустрічався з Роном Десантісом та Ніккі Гейлі – останніми, хто кинув виклик чинному президенту США від республіканців.

Свою роботу Віткофф фактично почав ще до вступу Трампа на посаду президента США.

Він працював паралельно з посадовцями адміністрації Байдена над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Результати роботи Віткоффа ще більше укріпили його авторитет в очах нинішнього президента США.

Імовірно, саме тому Трамп доручив своєму багаторічному другові інше, набагато складніше завдання – пошук вирішення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віткофф дотримується менш жорсткого підходу до РФ та вважає, що досягти швидкої перемоги можна шляхом помітних поступок їй. Передусім – територіальних.

Але більш традиційне республіканське крило в особі Марко Рубіо та Кіта Келлога закликає не сприймати на віру нинішні дії Росії та готуватися до більш жорстких заходів примусу її до майбутньої "мирної угоди".

Складно уявити, що такі різні погляди будуть добре уживатися в рамках однієї команди.

Тож в результаті має перемогти якийсь один із них. Або ж, якщо вірити останнім заявам Рубіо і Трампа, США вийдуть із переговорного процесу – і тоді однозначним переможцем виявиться Росія.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Друг Трампа, який підіграє Путіну: що відомо про спеціального посланника Стівена Віткоффа.