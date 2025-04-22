Кто такой Уиткофф и почему Трамп доверил ему переговоры с властелином Кремля

68-летний Стивен Уиткофф – юрист и торговец недвижимостью без предыдущего политического или дипломатического опыта – неожиданно для многих стал ключевой фигурой в дипломатических усилиях президента США Дональда Трампа.

В его ведении – по сути, все "горячие" вопросы, с которыми американская администрация предпочла бы покончить как можно быстрее (война России против Украины, война Израиля против ХАМАС, иранская ядерная программа), прежде чем сосредоточиться на главном: Китае.

Трамп доверяет Уиткоффу настолько, что на треке американо-российских и американо-иранских отношений он фактически взял на себя полномочия Государственного департамента и его главы Марко Рубио.

О человеке, которому поручили общение с главой государства-агрессора России и соучастие в будущем "мирном соглашении" между Киевом и Москвой, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Друг Трампа, который подыгрывает Путину: что известно о специальном посланнике Стиве Уиткоффе. Далее – краткое ее изложение.

Пути Стива Уиткоффа и Дональда Трампа пересеклись в 1986 году, когда Уиткофф еще работал юристом и только прицеливался на бизнес-карьеру.

Начало их дружбе положил... сэндвич.

Если точнее, тогда молодой юрист до глубокой ночи работал над сделкой о продаже недвижимости, к которой был причастен и Трамп. Уже перевалило за ночь, и Уиткофф выбежал в магазин взять что-то поесть – и застал будущего президента США, у которого при себе не оказалось наличных.

"Я заказал ему (сэндвич. – Ред.) с ветчиной и швейцарским сыром", – вспомнил Уиткофф в 2023 году, когда давал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с недвижимостью. Кстати, Уиткофф одним из первых тогда выступил именно в защиту Трампа.

Трамп, похоже, запомнил добрый жест Уиткоффа. Настолько, что через восемь лет встретил его и напомнил об "инциденте с сэндвичем". Так оба бизнесмена и начали дружить.

Судя по всему, отношения между Трампом и Уиткоффом действительно были довольно близкими. И дело даже не в постоянных совместных играх в гольф или работе в одной и той же сфере в одном и том же городе. Сам президент США, например, называл своего бывшего юриста "особым другом" и пользовался его советами относительно налоговых льгот во время первого срока.

А Уиткофф в свою очередь рассказывал, как Трамп вдохновил его таки начать карьеру в бизнесе и помог пережить потерю своего сына Эндрю в 2011 году.

Пути Трампа и Уиткоффа тесно переплелись не только на личном уровне, но и в политике. Друг будущего президента США был активным донором его кампании и помогал привлекать пожертвования от других бизнесменов.

Он также сыграл немалую роль в консолидации поддержки кандидатуры Трампа на выборах 2024 года и лично встречался с Роном Десантисом и Никки Хейли – последними, кто бросил вызов действующему президенту США от республиканцев.

Свою работу Уиткофф фактически начал еще до вступления Трампа в должность президента США.

Он работал параллельно с чиновниками администрации Байдена над заключением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Результаты работы Уиткоффа еще больше укрепили его авторитет в глазах нынешнего президента США.

Вероятно, именно поэтому Трамп поручил своему многолетнему другу другую, гораздо более сложную задачу – поиск решения полномасштабного вторжения России в Украину.

Уиткофф придерживается менее жесткого подхода к РФ и считает, что достичь быстрой победы можно путем заметных уступок ей. Прежде всего – территориальных.

Но более традиционное республиканское крыло призывает не воспринимать на веру нынешние действия России и готовиться к более жестким мерам принуждения ее к будущему "мирному соглашению".

Сложно представить, что такие разные взгляды будут хорошо уживаться в рамках одной команды.

Поэтому в результате должен победить какой-то один из них. Или же, если верить последним заявлениям Марко Рубио и Трампа, США выйдут из переговорного процесса – и тогда однозначным победителем окажется Россия.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Друг Трампа, который подыгрывает Путину: что известно о специальном посланнике Стиве Уиткоффе.