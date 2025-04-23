У Лондоні стартували переговори щодо миру на робочому рівні

У Лондоні розпочалися переговори між Великою Британією, США, Україною, Францією та Німеччиною на рівні високопосадовців щодо мирного плану завершення війни Росії в Україні.

Про це повідомляє Sky News, передає "Європейська правда".

Спочатку зустріч планувалася як зібрання міністрів закордонних справ п’яти країн.

Однак натомість переговори ведуть високопосадовці Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України.

Міністри закордонних справ та оборони Британії Девід Леммі та Джон Гілі окремо ведуть двосторонні переговори зі своїми українськими колегами.

Як зазначається, Гілі також має зустрітися з Кітом Келлогом, спеціальним посланцем Дональда Трампа в Україні, який представляє США на цих переговорах замість Марко Рубіо, державного секретаря США.

Україну в Лондоні представляють очільник МЗС Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр оборони Рустем Умєров.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини не відбулась через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.