Українська делегація почала візит до Лондона із зустрічі з британськими міністрами

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що візит української делегації в Лондон розпочався із зустрічі з очільниками британських міністерств оборони та закордонних справ.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга підтвердив, що прибув до Лондона разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб працювати над досягненням "справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи".

"Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі", – повідомив Сибіга, опублікувавши фото з британськими посадовцями.

Arrived in London together with @AndriyYermak and @rustem_umerov for a day of meetings with our partners as we work to achieve a fair and lasting peace for Ukraine and all of Europe.



Our first meeting in London is between ministers of foreign affairs and defence together with… pic.twitter.com/HW6VaSb8L3 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 23, 2025

Він подякував Великій Британії за лідерство та підтримку та зазначив, що з британськими урядовцями обговорять зміцнення України та гарантування довгострокового миру і безпеки.

Британія спільно з Францією очолює "коаліцію рішучих", яка працює над форматом гарантування безпеки України у разі завершення бойових дій з Росією.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.