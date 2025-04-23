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Українська делегація почала візит до Лондона із зустрічі з британськими міністрами

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Новини — Середа, 23 квітня 2025, 12:22 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що візит української делегації в Лондон розпочався із зустрічі з очільниками британських міністерств оборони та закордонних справ. 

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга підтвердив, що прибув до Лондона разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб працювати над досягненням "справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи".

"Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі", – повідомив Сибіга, опублікувавши фото з британськими посадовцями.

Він подякував Великій Британії за лідерство та підтримку та зазначив, що з британськими урядовцями обговорять зміцнення України та гарантування довгострокового миру і безпеки.

Британія спільно з Францією очолює "коаліцію рішучих", яка працює над форматом гарантування безпеки України у разі завершення бойових дій з Росією.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

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