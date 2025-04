Українська делегація почала візит до Лондона із зустрічі з британськими міністрами

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що візит української делегації в Лондон розпочався із зустрічі з очільниками британських міністерств оборони та закордонних справ.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга підтвердив, що прибув до Лондона разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб працювати над досягненням "справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи".

"Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі", – повідомив Сибіга, опублікувавши фото з британськими посадовцями.

Arrived in London together with @AndriyYermak and @rustem_umerov for a day of meetings with our partners as we work to achieve a fair and lasting peace for Ukraine and all of Europe.



Our first meeting in London is between ministers of foreign affairs and defence together with… pic.twitter.com/HW6VaSb8L3