В Лондоне стартовали переговоры по миру на рабочем уровне

В Лондоне начались переговоры между Великобританией, США, Украиной, Францией и Германией по мирному плану завершения войны России в Украине.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Сначала встреча планировалась как собрание министров иностранных дел пяти стран.

Однако вместо этого переговоры ведут чиновники Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины.

Министры иностранных дел и обороны Великобритании Дэвид Лемми и Джон Гили отдельно ведут двусторонние переговоры со своими украинскими коллегами.

Как отмечается, Гили также должен встретиться с Китом Келлогом, специальным посланником Дональда Трампа в Украине, который представляет США на этих переговорах вместо Марко Рубио, государственного секретаря США.

Украину в Лондоне представляют глава МИД Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министр обороны Рустем Умеров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии не состоялась из-за того, что "не удалось приблизить позиции " по некоторым вопросам.