CNN: у Європі вважають, що Трамп хоче оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства

Європейський посадовець на умовах анонімності заявив CNN, що Сполучені Штати прагнуть укласти "мирну угоду" між Росією та Україною протягом перших 100 днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника CNN, наразі в контексті мирних ініціатив США "багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди протягом 100 днів".

Сто днів другій адміністрації Трампа виповниться 1 травня.

Що стосується Криму, то, як сказав європейський посадовець, "його важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі".

"Але це явно важко для Зеленського", – додав він.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

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