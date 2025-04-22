Зеленський прокоментував умови "мирної угоди" від США, які поширюють ЗМІ

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна не отримувала офіційних пропозицій "мирної угоди" від США, про які в останні дні повідомляли ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами 22 квітня.

За словами Зеленського, нібито пропозиції США, про які стало відомо з публікацій у медіа – "це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення", але "не офіційна пропозиція Україні".

"Важливо: якщо буде офіційна така пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати", – додав він.

Глава держави визнав, що "такі сигнали" звучать, але незрозуміло, чи представляють вони позицію Росії чи остаточну позицію США.

Він, однак, повторив позицію України про те, що вона "не визнає юридично окупацію Криму", оскільки це забороняє Конституція, і що країни за межами НАТО не можуть ветувати вступ Києва в цю організацію.

ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.