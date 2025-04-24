Макрон вважає, що питання статусу Криму "не на часі"

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що наразі обговорювати питання статусу окупованого РФ українського півострова Крим "не на часі".

Як повідомляє "Європейська правда", слова французького президента цитує BFMTV.

Його заява пролунала на тлі того, як напередодні президент США Дональд Трамп написав в Truth Social, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

У Кремлі заявили, що "повністю" згодні з висловлюваннями президента США.

Як зазначив Макрон, Дональд Трамп "описує ситуацію де-факто".

"Чи означає це, що ми повинні дати Росії свободу дій? Ні. Питання про статус півострова наразі не на часі, і не нам його вирішувати", – додав він.

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

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