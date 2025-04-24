FT: статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу в НАТО

Деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди з умовами, дуже вигідними для Москви, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом. Західні посадовці повідомили FT, що європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це.

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.

Для європейців ідея визнання анексії Криму є неприйнятною, оскільки це зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. "Крим і прагнення (України) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися", – заявив неназваний високопосадовець з ЄС.

За словами європейського високопосадовця, адміністрації Трампа вже було сказано, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським. Найбільші європейські держави НАТО повинні "відрадити" Вашингтон від односторонніх дій, додав посадовець.

Статус Криму може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, відзначає видання. Перед пропозицією США представники НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи, що щорічний саміт лідерів Альянсу в Гаазі буде присвячений питанням оборонних витрат, а не війні, за словами учасників обговорень.

Однак запропонована Трампом угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до розколу серед лідерів НАТО. "Головне питання саміту – це наше ставлення до України", – заявив західний високопосадовець.

Подібні розбіжності, ймовірно, поглибляться і в ЄС, зокрема щодо того, що робити з економічними санкціями, введеними Євросоюзом проти Росії, якщо Вашингтон вирішить зняти свої обмеження.

"Ситуація виглядає дуже погано", – заявив посадовець ЄС. За його словами, будь-який крок США з визнання Криму частиною Росії або вимога до європейських столиць пом'якшити санкції проти Москви "знищить єдність ЄС".

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією