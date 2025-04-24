Макрон считает, что вопрос статуса Крыма "не ко времени"

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что сейчас обсуждать вопрос статуса оккупированного РФ украинского полуострова Крым "не время".

Как сообщает "Европейская правда", слова французского президента цитирует BFMTV.

Его заявление прозвучало на фоне того, как накануне президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

В Кремле заявили, что "полностью" согласны с высказываниями президента США.

Как отметил Макрон, Дональд Трамп "описывает ситуацию де-факто".

"Означает ли это, что мы должны дать России свободу действий? Нет. Вопрос о статусе полуострова пока не ко времени, и не нам его решать", – добавил он.

Администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

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