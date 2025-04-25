Сікорський порадив Дуді "не бути Чемберленом" після заяви про поступки України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на інтерв’ю президента Анджея Дуди, в якому той говорив про поступки, на які, як він вважає, має піти Україна заради досягнення миру.

Про це Сікорський написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю Euronews Дуда казав, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться".

У відповідь очільник польського МЗС порадив президенту "не бути Чемберленом".

"Я раджу президенту Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні", – написав Сікорський.

У цьому ж інтерв’ю польський президент заявляв, що тільки "американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін".

Сам Сікорський напередодні говорив, що умови потенційного перемир'я у війні РФ проти України насправді відрізняються від того, що публікують ЗМІ, у чому запевнив його держсекретар Марко Рубіо.