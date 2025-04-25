Сикорский посоветовал Дуде "не быть Чемберленом" после заявления об уступках Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на интервью президента Анджея Дуды, в котором тот говорил об уступках, на которые, как он считает, должна пойти Украина ради достижения мира.

Об этом Сикорский написал в Х, сообщает "Европейская правда".

В интервью Euronews Дуда говорил, что Украина "должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".

В ответ глава польского МИД посоветовал президенту "не быть Чемберленом".

"Я советую президенту Дуде не действовать как Чемберлен в этой войне", – написал Сикорский.

В этом же интервью польский президент заявлял, что только "американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон".

Сам Сикорский накануне говорил, что условия потенциального перемирия в войне РФ против Украины на самом деле отличаются от того, что публикуют СМИ, в чем заверил его госсекретарь Марко Рубио.