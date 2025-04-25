Якою буде зовнішня політика Канади після виборів на тлі погроз Трампа

У понеділок 28 квітня в Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори.

Через низку політичних перипетій, пов’язаних із фактором погроз Канаді з боку Дональда Трампа, рейтинг керівної Ліберальної партії зазнав неймовірної трансформації.

Про перебіг виборчої кампанії у Канаді і те, наскільки зовнішня політика країни може змінитися після виборів, читайте в статті проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів. Далі – стислий її виклад.

Оголосивши дострокові вибори, прем’єр та новий лідер Ліберальної партії Марк Карні фактично виконав міжпартійну обіцянку щодо їх проведення, дану ще його попередником Джастіном Трюдо в час відставки.

Проте справжня причина була доволі прозаїчною – прем’єр вирішив осідлати хвилю відновленої підтримки лібералів і продовжити партійне правління, отримавши при цьому уряд більшості. І в тому якраз і полягала найбільша інтрига цих виборів – чи зможе він цього досягнути.

Необхідно зауважити, що на час оголошення виборів опитування вже показували, що ліберали мають усі шанси досягти свого.

За даними найбільших соціологічних агенцій на сайті СВС станом на 24 квітня, ліберали мають 42,2% підтримки виборців – і це найвищий показник за останніх кілька років, що дає їм 74% шансів на уряд більшості.

Найбільші конкуренти – консерватори не спромоглися значно наростити свій потенціал за рахунок критики і мають 38,5% підтримки. І цей незначний розрив менш ніж у 5% зіграє свою роль, оскільки інші партії не змогли наростити.

А, як показали дебати 16 квітня, канадців на цих виборах найбільше турбує навіть не економіка, а реакція Канади на агресивну політику Дональда Трампа.

Фактично, цьогорічна кампанія великою мірою перетворилася на референдум щодо того, хто здатен найкраще протистояти тиску з боку США.

Тему протистояння Трампу прем’єр Карні зробив центральною для своєї кампанії.

Спершу, щойно вступивши на посаду, він зайняв дипломатичну позицію, заявивши, що може співпрацювати з Трампом і поважає його. Але після хвилі тарифів і образ риторика Карні різко змінилася. Зараз він наполягає на "безпрецедентному прискоренню інвестицій" у власну силу для протистояння зовнішнім загрозам.

Ліберали фактично продовжують нарощувати рейтинги на тлі конфлікту з Трампом.

Карні, у разі обрання, ймовірно, продовжить стратегію епохи його попередника Джастіна Трюдо – тісну координацію з ЄС і Великою Британією задля колективної відповіді на американську політику.

Лідер консерваторів П’єр Пуальєвр також засудив тарифи Трампа і погрози, але пропонує іншу логіку дій – зробити Канаду настільки сильною, щоб на неї взагалі не варто було нападати.

Тепер для канадських консерваторів основною ціллю стало максимальне дистанціонування від США.

Тема України також активно звучала на виборчих перегонах, однак щодо нього в усіх партій існував компроміс. Усі зобов’язувалися й надалі підтримувати боротьбу України фінансами, озброєнням та гуманітарною допомогою.

І схоже, що нинішній "розворот" політики США щодо України ніяк не вплинув на Канаду.

Отже, незалежно від результатів голосування 28 квітня, ми будемо й далі отримувати підтримку.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів.