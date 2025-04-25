Какой будет внешняя политика Канады после выборов на фоне угроз Трампа

В понедельник 28 апреля в Канаде состоятся досрочные парламентские выборы.

Из-за ряда политических перипетий, связанных с фактором угроз Канаде со стороны Дональда Трампа, рейтинг правящей Либеральной партии претерпел невероятную трансформацию.

О ходе избирательной кампании в Канаде и том, насколько внешняя политика страны может измениться после выборов, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов. Далее – краткое ее изложение.

Объявив досрочные выборы, премьер и новый лидер Либеральной партии Марк Карни фактически выполнил межпартийное обещание по их проведению, данное еще его предшественником Джастином Трюдо во время отставки.

Однако настоящая причина была довольно прозаичной – премьер решил оседлать волну восстановленной поддержки либералов и продолжить партийное правление, получив при этом правительство большинства. И в том как раз и заключалась самая большая интрига этих выборов – сможет ли он этого достичь.

Необходимо заметить, что на момент объявления выборов опросы уже показывали, что либералы имеют все шансы достичь своего.

По данным крупнейших социологических агентств на сайте СВС по состоянию на 24 апреля, либералы имеют 42,2% поддержки избирателей – и это самый высокий показатель за последние несколько лет, что дает им 74% шансов на правительство большинства.

Крупнейшие конкуренты – консерваторы не смогли значительно нарастить свой потенциал за счет критики и имеют 38,5% поддержки. И этот незначительный разрыв менее чем в 5% сыграет свою роль, поскольку другие партии не смогли нарастить.

А, как показали дебаты 16 апреля, канадцев на этих выборах больше всего беспокоит даже не экономика, а реакция Канады на агрессивную политику Дональда Трампа.

Фактически, нынешняя кампания во многом превратилась в референдум относительно того, кто способен лучше всего противостоять давлению со стороны США.

Тему противостояния Трампу премьер Карни сделал центральной для своей кампании.

Сначала, только вступив в должность, он занял дипломатическую позицию, заявив, что может сотрудничать с Трампом и уважает его. Но после волны тарифов и оскорблений риторика Карни резко изменилась. Сейчас он настаивает на "беспрецедентном ускорении инвестиций" в собственную силу для противостояния внешним угрозам.

Либералы фактически продолжают наращивать рейтинги на фоне конфликта с Трампом.

Карни, в случае избрания, вероятно, продолжит стратегию эпохи его предшественника Джастина Трюдо – тесную координацию с ЕС и Великобританией для коллективного ответа на американскую политику.

Лидер консерваторов Пьер Пуалевр также осудил тарифы Трампа и угрозы, но предлагает другую логику действий – сделать Канаду настолько сильной, чтобы на нее вообще не стоило нападать.

Теперь для канадских консерваторов основной целью стало максимальное дистанцирование от США.

Тема Украины также активно звучала на избирательной гонке, однако по ней у всех партий существовал компромисс. Все обязывались и в дальнейшем поддерживать борьбу Украины финансами, вооружением и гуманитарной помощью.

И похоже, что нынешний "разворот" политики США в отношении Украины никак не повлиял на Канаду.

Так что, независимо от результатов голосования 28 апреля, мы будем и дальше получать поддержку.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов.