"Коаліція рішучих" – за припинення вогню до "мирного врегулювання" між Україною та РФ

Представники держав-учасниць так званої "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в Міністерстві закордонних справ Чехії.

Як розповіли в чеському МЗС, представники держав "коаліції рішучих" погодились, що "для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню".

"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", – додали у відомстві.

Представники "коаліції рішучих" також висловили зацікавленість у подальшій участі США у мирних зусиллях та відзначили нинішню роль Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Ми залишаємося відданими підтримці України відповідно до принципів європейської безпеки", – зазначили в МЗС Чехії, підсумовуючи зустріч.

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Початкові плани "коаліції рішучих" передбачали чотири основні цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

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