"Коалиция решительных" – за прекращение огня до "мирного урегулирования"

Представители государств-участников так называемой "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве иностранных дел Чехии.

Как рассказали в чешском МИД, представители государств "коалиции решительных" согласились, что "для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня".

"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня", – добавили в ведомстве.

Представители „коалиции решительных" также выразили заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и отметили нынешнюю роль Великобритании, Франции и Германии.

"Мы остаемся приверженными поддержке Украины в соответствии с принципами европейской безопасности", – отметили в МИД Чехии, подводя итоги встречи.

Как известно, „коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего „прекращения огня".

Первоначальные планы "коалиции решительных" предусматривали четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

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