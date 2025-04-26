Кого можуть обрати новим Папою Римським і чого від нього чекати Україні

Вже незабаром Римська церква почне обирати нового Папу Римського.

Конклав кардиналів має розпочатися після похорон Папи Франциска, які пройдуть 26 квітня. Із 252 кардиналів у Конклаві мають право взяти участь лише ті, хто не досяг 80-річчя – а це 135 кардиналів.

Для обрання нового Папи необхідно, щоб кандидат здобув підтримку двох третин учасників – тобто 90 кардиналів. Тому Конклав може затягнутися, хоча зазвичай процедура обрання нового Папи триватиме 2-3 дні.

Про те, хто є фаворитами Конклаву, яка їхня позиція щодо підтримки України і чи можуть світові лідери вплинути на процедуру обрання, редактору "ЄвроПравди" Юрію Панченку розповів польський філософ та католицький діяч Томаш Терліковський. Його відповіді – у матеріалі Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан. Далі – основні тези Терліковського.

Покійний Папа Франциск залишив по собі низку важливих жестів, а також набір поглядів, деякі з яких, я вважаю, залишаться глибоко в житті церкви, а інші будуть підтверджені наступними папами.

Його понтифікат розпочався з паломництва на острів Лампедуза та зустрічі з біженцями, що мало б бути чітким сигналом, якого курсу буде дотримуватися Франциск. А один з його останніх документів – це лист до американських єпископів про неприйняття політики Дональда Трампа щодо депортації.

Папа набагато краще розумів Глобальний Південь, ніж Європу, і тому в цьому напрямку було більше успіхів. Взяти, до прикладу, війни в Судані чи Ефіопії. Папа Франциск був дуже активним, можна сказати, що він цілував ноги африканським політикам, аби тільки принести мир.

Також після смерті Франциска залишиться його модель здійснення папства.

Він запропонував модель бідної церкви для бідних і сам хотів бути символом такої бідної церкви.

Проте теологію миру Папи Франциска доведеться переглядати, оскільки вона не довела себе на практиці.

Папа не зумів підібрати прийнятні критерії справедливої війни.

А якщо у нас немає навіть недосконалого інструменту для інтелектуальної оцінки того, які військові дії є морально допустимими або навіть морально необхідними, а які ні – а саме таким інструментом є теорія справедливої ​​війни, – то тоді ми втрачаємо інтелектуальний інструмент для розрізнення жертви і ката.ти прийнятні критерії справедливої війни.

Або, у випадку України, розрізнення злочинця від порядної людини, яка вимушено вбиває, обороняючи свою країну, а тому діє морально виправданим чином.

Ще один момент, який виглядає контроверсійно, особливо для України. Папа Франциск навчив Церкву дивитися на реальність з іншої точки зору. З перспективи не лише Європи та західного світу, а з погляду країн Глобального Півдня.

А тому для нього західні країни, включаючи Сполучені Штати, не обов'язково були силами добра та силами свободи.

Скоріш за все, наступним Папою буде хтось із Європи.

Не виключено, що нового понтифіка шукатимуть серед людей, які працюють у Римській курії і вже занурені у ватиканську політику.

Це можуть бути кардинали з Італії, це може бути Маріо Греч з Мальти, або кардинал Піццабалла, який, до речі, має репутацію ледь не святого.

Тож попри те, що центр Католицької церкви йде на південь, але це не гарантує, що хтось із представників Глобального Півдня стане Папою.

Чи стане новий понтифік добрим варіантом для України? Зважаючи, що більшість фаворитів – італійці, тут у мене для вас добрих новин немає. Адже існує старий італійський спосіб мислення, що з Росією потрібно порозумітися.

До речі, італійський католицизм є антитрампістським. Так само кардинали скептично налаштовані до інших політиків, що використовують консервативну риторику. Наприклад – до Віктора Орбана.

Тож ані Дональд Трамп, ані інший друг Росії не зможе вплинути на обрання нового Папи. Однак це не означає, що ним оберуть когось, хто буде добрим для України.

Докладніше – в матеріалі Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан.