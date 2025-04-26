Кого могут избрать новым Папой Римским и чего от него ждать Украине

Уже вскоре Римская церковь начнет выбирать нового Папу Римского.

Конклав кардиналов должен начаться после похорон Папы Франциска, которые пройдут 26 апреля. Из 252 кардиналов в Конклаве имеют право принять участие только те, кто не достиг 80-летия – а это 135 кардиналов.

Для избрания нового Папы необходимо, чтобы кандидат получил поддержку двух третей участников – то есть 90 кардиналов. Поэтому Конклав может затянуться, хотя обычно процедура избрания нового Папы длится 2-3 дня.

О том, кто является фаворитами Конклава, какова их позиция относительно поддержки Украины и могут ли мировые лидеры повлиять на процедуру избрания, редактору "ЕвроПравды" Юрию Панченко рассказал польский философ и католический деятель Томаш Терликовский. Его ответы – в материале Будет ли новый Папа Римский другом Украины? У кого больше всего шансов возглавить Ватикан. Далее – основные тезисы Терликовского.

Покойный Папа Франциск оставил после себя ряд важных жестов, а также набор взглядов, некоторые из которых, я считаю, останутся глубоко в жизни церкви, а другие будут подтверждены следующими папами.

Его понтификат начался с паломничества на остров Лампедуза и встречи с беженцами, что должно было бы быть четким сигналом, какого курса будет придерживаться Франциск. А один из его последних документов – это письмо к американским епископам о неприятии политики Дональда Трампа по депортации.

Папа гораздо лучше понимал Глобальный Юг, чем Европу, и поэтому в этом направлении было больше успехов. Взять, к примеру, войны в Судане или Эфиопии. Папа Франциск был очень активным, можно сказать, что он целовал ноги африканским политикам, лишь бы принести мир.

Также после смерти Франциска останется его модель осуществления папства.

Он предложил модель бедной церкви для бедных и сам хотел быть символом такой бедной церкви.

Однако теологию мира Папы Франциска придется пересматривать, поскольку она не доказала себя на практике.

Папа не сумел подобрать приемлемые критерии справедливой войны.

А если у нас нет даже несовершенного инструмента для интеллектуальной оценки того, какие военные действия являются морально допустимыми или даже морально необходимыми, а какие нет – а именно таким инструментом является теория справедливой войны, – то тогда мы теряем интеллектуальный инструмент для различения жертвы и палача.

Или, в случае Украины, различения преступника от порядочного человека, который вынужденно убивает, защищая свою страну, а потому действует морально оправданным образом.

Еще один момент, который выглядит контроверсионно, особенно для Украины. Папа Франциск научил Церковь смотреть на реальность с другой точки зрения. С перспективы не только Европы и западного мира, а с точки зрения стран Глобального Юга.

А потому для него западные страны, включая Соединенные Штаты, не обязательно были силами добра и силами свободы.

Скорее всего, следующим Папой будет кто-то из Европы.

Не исключено, что нового понтифика будут искать среди людей, которые работают в Римской курии и уже погружены в ватиканскую политику.

Это могут быть кардиналы из Италии, это может быть Марио Греч с Мальты, или кардинал Пиццабалла, который, кстати, имеет репутацию едва ли не святого.

Поэтому несмотря на то, что центр Католической церкви идет на юг, но это не гарантирует, что кто-то из представителей Глобального Юга станет Папой.

Станет ли новый понтифик хорошим вариантом для Украины? Учитывая, что большинство фаворитов – итальянцы, здесь у меня для вас хороших новостей нет. Ведь существует старый итальянский образ мышления, что с Россией нужно найти общий язык.

Кстати, итальянский католицизм является антитрампистским. Так же кардиналы скептически настроены к другим политикам, использующим консервативную риторику. Например – к Виктору Орбану.

Поэтому ни Дональд Трамп, ни другой друг России не сможет повлиять на избрание нового Папы. Однако это не означает, что им выберут кого-то, кто будет хорошим для Украины.

Подробнее – в материале Будет ли новый Папа Римский другом Украины? У кого больше всего шансов возглавить Ватикан.