Трамп залишив Італію, чи була друга зустріч з Зеленським – невідомо
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Новини — Субота, 26 квітня 2025, 14:19 —
Новини — Субота, 26 квітня 2025, 14:19 —
Президент США Дональд Трамп – вже на шляху до Сполучених Штатів після участі в церемонії поховання Папи Римського Франциска.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.
Видання опублікувало світлини з Трампом і першою Леді на трапу літака.
Президент США встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, перш ніж відправитися в аеропорт Ф'юмічіно.
Невідомо, чи зустрічався він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в соборі Святого Петра сьогодні вранці.
У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною. ЗМІ анонсували ще одну зустріч вже після похорону.
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