Трамп залишив Італію, чи була друга зустріч з Зеленським – невідомо

Президент США Дональд Трамп – вже на шляху до Сполучених Штатів після участі в церемонії поховання Папи Римського Франциска.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Видання опублікувало світлини з Трампом і першою Леді на трапу літака.

Президент США встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, перш ніж відправитися в аеропорт Ф'юмічіно.

Невідомо, чи зустрічався він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в соборі Святого Петра сьогодні вранці.

У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною. ЗМІ анонсували ще одну зустріч вже після похорону.