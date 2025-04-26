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Трамп покинул Италию, была ли вторая встреча с Зеленским – неизвестно

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Новости — Суббота, 26 апреля 2025, 14:19 — Иванна Костина

Президент США Дональд Трамп – уже на пути в Соединенные Штаты после участия в церемонии погребения Папы Римского Франциска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Издание опубликовало фотографии с Трампом и первой леди на трапе самолета.

 

Президент США успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, прежде чем отправиться в аэропорт Фьюмичино.

Неизвестно, встречался ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в соборе Святого Петра сегодня утром.

В Белом доме назвали встречу очень продуктивной. СМИ анонсировали еще одну встречу уже после похорон.

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Трамп
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