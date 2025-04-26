Трамп покинул Италию, была ли вторая встреча с Зеленским – неизвестно
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Новости — Суббота, 26 апреля 2025, 14:19 —
Новости — Суббота, 26 апреля 2025, 14:19 —
Президент США Дональд Трамп – уже на пути в Соединенные Штаты после участия в церемонии погребения Папы Римского Франциска.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.
Издание опубликовало фотографии с Трампом и первой леди на трапе самолета.
Президент США успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, прежде чем отправиться в аэропорт Фьюмичино.
Неизвестно, встречался ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в соборе Святого Петра сегодня утром.
В Белом доме назвали встречу очень продуктивной. СМИ анонсировали еще одну встречу уже после похорон.
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