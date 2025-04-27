FT: Мальта продавала свої паспорти підсанкційним росіянам

Низка громадян РФ, які перебувають у санкційних списках ЄС та США через повномасштабне російське вторгнення в Україну, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи".

Про це йдеться у публікації Financial Times, журналісти якого посилаються на витік документів та офіційні дані, повідомляє "Європейська правда".

Серед таких росіян, зокрема, російський бізнесмен Альберт Авдолян потрапив під санкції ЄС через війну Москви в Україні.

Мальтійський паспорт допомагає Авдоляну та іншим росіянам з таким документом частково обходити заборону на в’їзд до ЄС.

Серед тих, хто отримав мальтійські паспорти, були також три особи, які згодом підпали під санкції США через війну в Україні, та ще три особи, які потрапили під санкції України.

Серед таких осіб – Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке може бути використане у військових цілях.

Бернова заявила, що "отримала мальтійське громадянство після ретельного та багаторівневого процесу перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою", зокрема бізнес, який, за її словами, є "реальною інвестицією в Мальту і не має нічого незаконного чи прихованого".

Бернова заявила, що включення її до списку санкцій є "помилкою американської влади".

Власники паспортів входять до більшої групи з 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, незважаючи на те, що згодом потрапили до санкційних списків чи були засуджені за злочини.

Як зазначається, принаймні один з мальтійських паспортів згодом було анульовано.

Згідно з витоками інформації, російський мільйонер Павєл Мельников отримав мальтійський паспорт у 2015 році та паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році за допомогою компанії Henley.

У 2018 році фінські власті провели обшук його власності на фінській архіпелазі Турку. У лютому він був засуджений у Фінляндії за податкове та бухгалтерське шахрайство. З того часу його громадянство Мальти було анульовано.

Мельников оскаржує вирок і заявив, що також оскаржить анулювання свого мальтійського паспорта.

Видання нагадує, що Мальта є останньою країною ЄС, яка досі пропонує купити своє громадянство. У зв’язку з цим Європейська комісія подала позов до Суду ЄС з метою припинення цієї схеми.

Комісія стверджує, що ця схема "підриває суть і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення у вівторок.

Мальта вимагає від заявників на громадянство одноразової інвестиції в розмірі не менше 600 тисяч євро, придбання або оренди нерухомості, пожертви 10 тисяч євро на благодійність та проживання в країні протягом трьох років. Вимога щодо проживання може бути скорочена до одного року для осіб, які інвестують 750 тисяч євро.

На тлі критики влада Мальти заявляє, що посилила перевірки належної ретельності та заборонила громадянам Росії та Білорусі отримувати свої паспорти.

На початку квітня в Іспанії офіційно припинилось оформлення посвідок на проживання, пов'язаних з інвестиціями в нерухомість на суму понад 500 тисяч євро, відомих як "золота віза".

Сусідня Португалія ще у 2023 році переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

А уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".