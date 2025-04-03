Іспанія офіційно припинила програму "золотих віз"

В Іспанії з 3 квітня офіційно припинилось оформлення посвідок на проживання, пов'язаних з інвестиціями в нерухомість на суму понад 500 тисяч євро, відомих як "золота віза".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив іспанський уряд.

Рішення уряду Іспанії, анонсоване ще у квітні 2024 року, скасовує посвідки на проживання, які отримували іноземні інвестори.

Його ухвалили відповідно до позиції Європейської комісії, яка у 2022 році закликала держави-члени ЄС скасувати будь-яку систему громадянства для інвесторів.

"Ліквідація "золотої візи"… покликана надати можливості тим, хто сьогодні має проблеми з доступом до житла в певних місцях, а також з ціновою напругою та нестачею житлової пропозиції", – пояснювала міністерка житлового будівництва та містобудування Іспанії Ізабель Родрігес.

Сусідня Португалія ще у 2023 році переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

А уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".