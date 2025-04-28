Трамп у день виборів в Канаді знову знецінив державність країни

Президент США Дональд Трамп у день парламентських виборів у Канаді знову заявив, що "кордон між країнами штучний" і канадці мають приєднатися до Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він розмістив у своїй соцмережі Truth Social вранці за місцевим часом.

Трамп "побажав успіху" канадцям обрати "особу, в якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками", та додав, що для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.

"Не буде більше штучно проведеної лінії кордону… Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і мало бути!" – заявив Трамп, виділяючи окремі слова та фрази на свій вибір великими літерами, як він часто робить у дописах.

Після того Трамп знову повторив свої типові твердження про те, що США "більше не будуть субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів", і що "немає сенсу, якщо Канада не стане штатом".

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