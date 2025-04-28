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Трамп у день виборів в Канаді знову знецінив державність країни

Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 16:18 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп у день парламентських виборів у Канаді знову заявив, що "кордон між країнами штучний" і канадці мають приєднатися до Сполучених Штатів. 

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він розмістив у своїй соцмережі Truth Social вранці за місцевим часом. 

Трамп "побажав успіху" канадцям обрати "особу, в якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками", та додав, що для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.

"Не буде більше штучно проведеної лінії кордону… Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і мало бути!" – заявив Трамп, виділяючи окремі слова та фрази на свій вибір великими літерами, як він часто робить у дописах. 

 

Після того Трамп знову повторив свої типові твердження про те, що США "більше не будуть субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів", і що "немає сенсу, якщо Канада не стане штатом". 

Читайте більше про те, як втручання США повністю змінило розклади у Канаді, а також про те, як опір Трампу і підтримка України стали провідними темами передвиборчої кампанії

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Канада Трамп США
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