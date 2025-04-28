Трамп в день выборов в Канаде снова обесценил государственность страны

Президент США Дональд Трамп в день парламентских выборов в Канаде снова заявил, что "граница между странами искусственная" и канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам.

Как сообщает "Европейская правда", такой пост он разместил в своей соцсети Truth Social утром по местному времени.

Трамп "пожелал успеха" канадцам в выборе "личности, у которой будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить (...) компании с нулевыми тарифами или налогами", и добавил, что для этого Канаде нужно стать 51-м штатом США.

"Не будет больше искусственно проведенной линии границы... Посмотрите, какими замечательными могут быть эти просторы. Свободный доступ без границ. Один позитив, никакого негатива. Так и должно быть!" – заявил Трамп, подчеркивая отдельные слова и фразы по своему выбору заглавными буквами, как он часто делает в своих постах.

После этого Трамп снова повторил свои типичные утверждения о том, что США "больше не будут субсидировать Канаду на сотни миллионов долларов", и что "не имеет смысла, если Канада не станет штатом".

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