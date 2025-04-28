МЗС відреагувало на визнання прямої участі КНДР у війні проти України

Міністерство закордонних справ вважає, що міжнародна спільнота повинна посилити санкції проти Росії та Північної Кореї після їхнього визнання участі військ КНДР у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на стримі на Х сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Тихий назвав "дуже показовим" визнання участі північнокорейських військ у боях проти України, оскільки раніше режими у Москві та Пхеньяні це заперечували.

"Це ще раз підкреслює, що обом режимам – Путіна і Кім Чен Ина – не можна довіряти. Їхнім словам не можна вірити", – зазначив він.

Представник МЗС також наголосив на загрозах, які поглиблення військової співпраці Росії та КНДР становить не лише для України, а й Європи загалом та Індо-Тихоокеанського регіону та Корейського півострова.

"На початку, коли Росія почала використовувати (північнокорейські. – Ред.) балістичні ракети більше року тому, вони були дуже неточними. А зараз вони стали набагато точнішими. А це тому, що вони випробовують їх на Україні і роблять їх більш ефективними", – пояснив Тихий.

За його словами, Україна закликає посилити міжнародний тиск на режими в Москві та Пхеньяні, "і міжнародна спільнота має більше інструментів, щоб тиснути на ці режими і не дати їм доступу, наприклад, до західних технологій".

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У США відреагували "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".