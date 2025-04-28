Єврокомісія: залучення Північної Кореї до війни в Україні – прояв відчаю з боку Росії

Військова співпраця Росії з Північною Кореєю, зокрема, у підтримці її незаконної агресії проти України, є проявом відчаю з боку Росії, яка є ізольована та послаблена завдяки санкціям ЄС.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер на брифінгу 28 квітня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Гіппер підкреслила, що Росія ізольована та слабка, у тому числі завдяки санкціям ЄС, запровадженим проти неї, і тому вимушена звертатися до таких суб’єктів як Північна Корея для допомоги у здійсненні агресії проти України.

"Коли йдеться про поглиблення військової співпраці (Росії) з Північною Кореєю, це надсилає дуже чіткий сигнал: Росія не зацікавлена у мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушити Україну, і Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для підтримки цієї незаконної агресії – включно з суб’єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку", – переконана Анітта Гіппер.

"Тож це – прояв відчаю з боку Росії, яка змушена покладатися на таких суб'єктів", – додала речниця Єврокомісії.

За її словами, це лише підтверджує, наскільки Росія "ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема завдяки санкціям, що і спричиняє такий відчай".

"Саме тому ми продовжуємо активізувати свої зусилля – працюючи над сімнадцятим пакетом санкцій та підтримуючи Україну", – повідомила Гіппер.

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У той самий час, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито вже почали непублічні приготування до спроб відновити діалог з Північною Кореєю.